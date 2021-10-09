Король Швеции Карл XVI Густав считает, что в стране рано отменили ограничения по Covid-19.

Об этом он сообщил в интервью шведскому телеканалу TV4 в субботу, 9 октября.

Во время разговора с журналистом телеканала король Швеции заметил, что снимать коронавирусные ограничения в стране стали преждевременно.

Карл XVI Густав уточнил, что нужно держаться, что это еще будет продолжаться, и назвал пандемию коронавируса общей проблемой.

Король Швеции посоветовал гражданам быть осторожными. Его супруга королева Сильвия призвала соотечественников вакцинироваться. Она подчеркнула, что просит всех молодых людей сделать прививки и защитить себя и других от опасной болезни.

По словам журналистов, король и королева, как и многие люди старше 70 лет, находятся на самоизоляции. В марте другие представители королевской семьи - шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль - заразились коронавирусом.

В конце сентября главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заметил, что вакцинация делает ненужными другие способы борьбы с COVID-19. Он заявил, что высокий уровень вакцинации — это единственный способ, при помощи которого можно выбраться из пандемии.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Швеции временно прекратило вакцинацию против COVID-19 жителей в возрасте до 30 лет препаратом компании Moderna. Такое решение приняли из-за возросшего риска побочных эффектов от этой вакцины.

Также мы писали, что в Швеции решили отменить почти все ограничения из-за высокого уровня вакцинации в стране.