Король Швеции назвал снятие коронавирусных ограничений в стране преждевременным
Король Швеции Карл XVI Густав считает, что в стране рано отменили ограничения по Covid-19.
Об этом он сообщил в интервью шведскому телеканалу TV4 в субботу, 9 октября.
Во время разговора с журналистом телеканала король Швеции заметил, что снимать коронавирусные ограничения в стране стали преждевременно.
Карл XVI Густав уточнил, что нужно держаться, что это еще будет продолжаться, и назвал пандемию коронавируса общей проблемой.
Король Швеции посоветовал гражданам быть осторожными. Его супруга королева Сильвия призвала соотечественников вакцинироваться. Она подчеркнула, что просит всех молодых людей сделать прививки и защитить себя и других от опасной болезни.
По словам журналистов, король и королева, как и многие люди старше 70 лет, находятся на самоизоляции. В марте другие представители королевской семьи - шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль - заразились коронавирусом.
В конце сентября главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заметил, что вакцинация делает ненужными другие способы борьбы с COVID-19. Он заявил, что высокий уровень вакцинации — это единственный способ, при помощи которого можно выбраться из пандемии.
Ранее "Страна" сообщала, что правительство Швеции временно прекратило вакцинацию против COVID-19 жителей в возрасте до 30 лет препаратом компании Moderna. Такое решение приняли из-за возросшего риска побочных эффектов от этой вакцины.
Также мы писали, что в Швеции решили отменить почти все ограничения из-за высокого уровня вакцинации в стране.