В воскресенье, 3 октября, в Швеции произошло ДТП, в котором погиб известный художник-карикатурист Ларс Вилкс, получивший печальную известность после того, как нарисовал карикатуру на пророка Мухаммеда. В ДТП также погибли и двое полицейских, которые постоянно охраняли художника.

Об этом передает телеканал SVT.

Трагедия произошла на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд (провинция Крунуберг, юг Швеции - Ред.). Автомобиль, в котором ехал художник с охраной врезался в грузовик. Обе машины вспыхнули после столкновения, водитель грузовика также получил серьезные травмы.

Ларс Вилкс вызвал ненависть мусульман в 2007 году. Тогда шведская газета Nerikes Allehanda напечатала его рисунок на котором была изображена собака с лицом пророка Мухаммеда. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира. Боевики террористической сети "Аль-Каида" даже пообещали $100 000 долларов за голову художника.

С тех пор карикатурист жил под охраной. В июле 2010 года на него напали в Упсальском университете после лекции о свободе слова в искусстве, которую он читал на философском факультете, а спустя несколько дней после нападения дом Вилкса пытались поджечь.

В марте того же года в Ирландии была арестована экстремистская группа, готовившая расправу над Вилксом. В заговоре участвовала задержанная в США американка Колин Лароуз, которую год назад суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что издание "Charlie Hebdo" опубликовала на обложке карикатуру с полуголым Эрдоганом и подписала карикатуру - "О! Пророк".

