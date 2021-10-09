В Исландии решили приостановить применение вакцины от коронавируса компании Moderna из-за побочного эффекта в виде повышенного риска сердечного воспаления. Об этом сообщает RTE.

"Поскольку поставок вакцины Pfizer достаточно на территории, главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", - заявили в исландском Управлении здравоохранения.

Решение отказаться от Moderna объяснили "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакуцинации".

Известно, что в течение двух последних месяцев Исландия использовала бустерную дозу вакцины Moderna для людей, привитых одноразовым препаратом Janssen от Johnson & Johnson, а также пенсионерам и людям с иммунодефицитом.

Ранее правительство Швеции временно прекратило вакцинацию "Модерной", но не всех, а жителей в возрасте до 30 лет. Такое решение приняли из-за возросшего риска побочных эффектов от этой вакцины - перикардита и миокардита (воспаление сердечной оболочки и сердечной мышцы). Симптомы этого слабость, боль при глубоком вдохе, боль в левой руке, боль в груди.

Также приостановили вакцинацию молодежи этим препаратом в Дании и Финляндии.

Ранее мы писали о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам порекомендовало указывать тромбоз в качестве побочных эффектов вакцины от компании Johnson & Johnson под названием Janssen.