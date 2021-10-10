Вакцину от коронавируса компании Moderna прекратили колоть молодым людям моложе 30 лет сразу в четырех европейских странах.

Сначала стало известно, что такие меры предосторожности приняли в Швеции. Затем вакцинацию молодежи этим препаратом приостановили в Дании и Финляндии. Позже к ним присоединилась Исландия.

Moderna - одна из четырех вакцин, которые применяют в Украине. Разбирались, чем она может быть опасна для молодежи, а также, сколько украинцев уже привились этой вакциной.

Почему Moderna перешла в категорию 30+

В Швеции приняли решение пока не вакцинировать "Модерной" всех молодых людей до 30 лет. Причиной назвали возросший риск побочных эффектов, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки сердца).

Симптомами этого состояния может быть усталость, прерывистый пульс, жар, боль в груди и при глубоком вдохе. Миокардит после вакцины Moderna, как правила, протекал в легкой форме и проходил через несколько дней.

Шведские власти отметили, что риск этого побочного эффекта невелик, но они "пристально следят за ситуацией и предпринимают незамедлительные действия", чтобы обеспечить безопасность и эффективность вакцинации.

Приостановить вакцинацию молодежи младше 18 лет этим препаратом решили и в Дании. А в Финляндии "Модерну" пока не будут колоть мужчинам моложе тридцати.

Исландия стала четвертой страной, которая прекратила вакцинацию "Модерной". Причем полностью. Объяснили это "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna". А также тем, что в этой стране достаточно других вакцин.

О жалобах на воспаление сердца после прививки Moderna и Pfizer американские СМИ начали писать еще в мае этого года. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучали такие случаи и пришли к выводу, что они преимущественно фиксируются среди молодежи примерно через четыре дня после второй дозы.

При этом чаще от побочки с сердцем страдали представители мужского пола от 12 до 39 лет. В США было зафиксировано около 300 подобных случаев на более чем 130 миллионов человек.

Летом в CDC подтвердили, что антикоронавирусные вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у молодых людей.

Сколько человек привили "Модерной" в Украине

Судя по статистике, по состоянию на 6 октября в Украине второй дозой "Модерны", после которой наблюдались случаи миокардита, привили чуть более одного миллиона человек (примерно 1,1 млн).

Количество получивших первую дозу Модерны в Украине. Данные health-security.rnbo.gov.ua

Из них лиц от 18 до 39 лет - примерно 360 тысяч человек.

Распределение "Модерны" по возрасту. Данные health-security.rnbo.gov.ua

С "Модерной" в Украине уже был связан скандал, после того, как вскоре после первой прививки умерла 50-летняя женщина.

Однако по официальным выводам вакцина тут ни при чем. Медики заявили, что женщина, страдающая сахарным диабетом, вернулась из Турции уже зараженная коронавирусом. Она сделала прививку, а вечером в этот же день почувствовала первые симптомы.