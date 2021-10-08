Более двух месяцев назад в столице запустили электронную систему заказа спецпропусков в общественный транспорт. За этот период киевляне заказали 612 705 спецпропусков.

Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на Департамент информационно-коммуникационных технологий.

По данным департамента, всего в системе заказа проездных документов зарегистрировались 9 187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников.

За сентябрь было заказано 255 863 пропуска.

"Наша главная задача - обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", - заявили в департаменте.

Также там напомнили алгоритм действий для заказа спецпропуска. Для этого следует:

авторизоваться в системе qpass.kyivcity.gov.ua с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

заполнить электронную форму заявки;

в случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев цифровой" каждого работника;

информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в той же системе qpass.kyivcity.gov.ua.

Все решения о предоставлении пропусков принимает постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций только после объявления даты и условий локдауна, если в этом будет необходимость. В настоящее время таких предпосылок нет, заверили в КГГА.

Также там отметили, что вводить ограничения на транспорт город будет только в крайнем случае.

Ранее "Страна" сообщали, что в столице разработали спецсистему на случай необходимости введения спецпропусков.

Также мы рассказывали, что как только стал известен внешний вид пропуска, ими начали нелегально приторговывать в интернете.