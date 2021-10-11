Во Львове, где хотели ужесточить карантин уже на этой неделе, планируют пускать в рестораны и другие заведения общепита только тех, у кого есть ковид-сертификат. Правда, по словам мэра города Андрея Садового, такое нововведение внедрят не в ближайшие дни.

Об этом со ссылкой на Садового сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По словам львовского градоначальника, во Львове в частности и в Украине в целом наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Среди мер, которые уже утвердили городские власти, - дистанционка для учеников 5-11 классов с 18 октября. Она продлится неделю, после чего начнутся осенние каникулы. То есть дома дети проведут около двух с половиной недель. По мнению Садового, это позволит разорвать волну заболеваемости.

Что касается учеников младших классов и детей в детсадах, они продолжат посещать учебные заведения очно. Правда, все внешкольные кружки временно прекратят свою работу.

Решения касаемо работы бизнеса, по словам Садового, планируют принять в ближайшие дни. По словам мэра, работники заведений общепита и торговли должны быть обязательно привиты.

"Также мы плавно подходим к той норме, которая есть во многих европейских странах: у посетителей заведений общественного питания должен быть или сертификат о вакцинации, или справка о негативном ПЦР-тесте. Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, так как уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. На сегодня где-то треть населения нашего города уже вакцинирована", - сказал Андрей Садовой.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Украине готовятся усилить карантин.

Также мы сообщали, что в Украине уже 16 областей соответствуют оранжевой зоне карантина.