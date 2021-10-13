В Украине с ноября стартует интересный эксперимент - будут выявлять нарушителей санитарного режима с помощью видеокамер.

В двух городах в торговых центрах системы видеонаблюдения начнут "видеть" людей без масок и не соблюдающих социальную дистанцию.

Пока власти говорят, что обойдется без штрафов. Но это лишь пилотный проект, и если его начнут реализовывать всерьез, то без штрафов он эффективным не будет (разве что для статистики).

Разбирались, как это будет и в каких еще странах камеры поставили на вооружение в борьбе с нарушениями санитарного режима.

Как это будет в Украине

Запуск камер в Минздраве анонсировали еще в сентябре.

В одном из интервью главный санврач Игорь Кузин рассказывал, что в ближайшее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запускает пилот по мониторингу ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований.

В частности, анонсировалось, что в торговых центрах будут установлены специальные камеры, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски и не соблюдают социальную дистанцию.

При этом подчеркивалось, что мониторинг будет деперсонализированный, то есть без установления личности нарушителя карантина. Также якобы не будут хранить сами записи.

На этой неделе стало известно, что первые такие камеры появятся в ноябре. Сначала в Киеве. Со вторым городом еще не определились - либо Днепр, либо Харьков.

Как пояснил Игорь Кузин, в автоматическом режиме будет считываться количество людей, которые проходят вдоль камеры, сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции. Первые результаты получат через две недели.

То есть пока этот проект будет работать для целей статистики. Хотя не совсем понятно, что она даст.

В каких странах видео следит за карантином

В Москве камеры на дорогах во время ужесточения карантина фиксировали номера автомобилей.

Для выезда из дома нужно было получать в виде пропуска QR-код и подвязать его к номеру своего авто. Тех, кто выехал из дома без QR-кода - штрафовали. При этом власти заранее не описывали механизм с камерами, поэтому за первые пять дней в Москве оштрафовали более 600 тысяч водителей.

С помощью камер на улицах выявляли и нарушителей самоизоляции. Для этого использовали фото, которые сами пользователи загружали в "ковид-приложения". За несанкционированный выход выписывали штраф. При этом были случаи сбоя системы, например, когда штраф пришел москвичу на самоизоляции после того, как под камеры попал его брат-близнец.

Российские СМИ написали, что власти решили пойти еще дальше и московская мэрия передаст полиции фотографии пользователей mos.ru - это портал для получения госуслуг. То есть все загруженные фотографии пользователей будут передаваться в систему распознавания лиц, которую использует полиция. Правда в мэрии потом опровергли эту информацию и заявили, что не передают полиции фото из профилей mos.ru.

Также в России разрабатывается система распознавания "Маска". Планируется, что она может быть установлена в больницах и госучреждениях. В случае обнаружения "безмасочника" система будет оповещать ответственных сотрудников о нарушениях через приложение.

Но пока это также лишь проект.

А вот в Фергане (Узбекистан) еще год назад внедрили систему видеонаблюдения, которая фиксировала людей без масок в общественных местах. Их личности устанавливали по базе УВД и отправляли по почте административные протоколы за нарушение масочного режима (около 20 долларов).

Сегодня во многих крупных городах уже установлены системы распознавания лиц. И в теории ввести автоматические штрафы за отсутствие маски вещь не слишком сложная. Поэтому, если пандемия будет усиливаться, стоит ожидать и таких мер. Тем более в данном случае они будут выполнять еще одну функцию - наполнение бюджета.