С 21 октября для поездок между регионами будут требовать предъявить определенные медицинские документы.

Пресс-служба Минздрава в Фейсбуке опубликовала списки таких документов.

Для тех, кто будет передвигаться в пределах регионов с желтым уровнем эпидбезопаности, необходим один из следующих документов:

о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действителен в течение 72 часов.

Для выезжающих в регион с красным уровнем или же въезжающим в него нужен один из следующих документов:

о подтверждении полного курса вакцинации;

негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действительный в течение 72 часов.

Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних, добавили в Минздраве.

Также в ведомстве сказали, что правила касаются как о регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, автобусных маршрутов, авиационного и железнодорожного транспорта межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик, заявили в МОЗ.

Как писала "Страна", Кабмин принял решение о резком усилении карантинных ограничений на транспорте 11 октября.

Мы анализировали, что будет с транспортом после ужесточения ковид-ограничений.