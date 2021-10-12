Какие документы нужны для поездок между областями Украины с 21 октября
С 21 октября для поездок между регионами будут требовать предъявить определенные медицинские документы.
Пресс-служба Минздрава в Фейсбуке опубликовала списки таких документов.
Для тех, кто будет передвигаться в пределах регионов с желтым уровнем эпидбезопаности, необходим один из следующих документов:
- о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действителен в течение 72 часов.
Для выезжающих в регион с красным уровнем или же въезжающим в него нужен один из следующих документов:
- о подтверждении полного курса вакцинации;
- негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действительный в течение 72 часов.
Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних, добавили в Минздраве.
Также в ведомстве сказали, что правила касаются как о регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, автобусных маршрутов, авиационного и железнодорожного транспорта межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик, заявили в МОЗ.
Как писала "Страна", Кабмин принял решение о резком усилении карантинных ограничений на транспорте 11 октября.
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