В Киеве и Харькове или Днепре хотят запустить работу специальных камер, которые будут наблюдать за нарушителями карантина. Таким образом будет происходить оценка условного процента соблюдения противоэпидемических норм. Проведение таких исследований было инициировано ВОЗ и поддержано в Минздраве Украины. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает ТСН.ua.

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции", - объяснил Кузин принцип исследования.

По его словам, уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер.

"Мы ожидаем, что этот пилот будет запущен не ранее, чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - сказал Кузин.

Также он уточнил, что при использовании такой системы идентификации людей не будет, как и сохранения персональных данных и самой пленки с записью.

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