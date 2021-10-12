Во вторник, 12 октября, в Украине снова отмечен значительный прирост новых инфицированных коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии в стране увеличилось еще на 11 996 человек.

Напомним, что вчера, 11 октября в стране официально было выявлено 8 832 новых случая заражения. Умерли за минувшие сутки 352 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 59 052).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 5 419 человек (с начала эпидемии 2 297 899 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 262 детей и 227 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 609 049 человек, из них получили одну дозу - 7 609 047 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 807 133 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированые люди, заявляют в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Харьковской (1 502 человека), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

Количество заболеваний в регионах за минувшие сутки:

Киев - 628 случаев;



Винницкая область - 121 случай;



Волынская область - 322 случая;



Днепропетровская область - 856 случаев;



Донецкая область - 607 случаев;



Житомирская область - 155 случаев;



Закарпатская область - 139 случаев;



Запорожская область - 715 случаев;



Ивано-Франковская область - 172 случая;



Киевская область - 512 случаев;



Кировоградская область - 53 случая;



Луганская область - 548 случаев;



Львовская область - 978 случаев;



Николаевская область - 184 случая;



Одесская область - 816 случаев;



Полтавская область - 669 случаев;



Ровенская область - 492 случая;



Сумская область - 449 случаев;



Тернопольская область - 162 случая;



Харьковская область - 1 502 случая;



Херсонская область - 350 случаев;



Хмельницкая область - 227 случаев;



Черкасская область - 532 случая;



Черновицкая область - 560 случаев;



Черниговская область - 247 случаев.

Университет Джона Хопкинса также привел печальную статистику на утро 12 октября. С начала пандемии на планете уже 238 257 886 человек заразились СOVID-19.

Ранее мы рассказывали, что в Украине 16 областей соответствуют показателям оранжевой зоны карантина.

Также "Страна" сообщала, что в Минздраве назвали 7 лучших способов борьбы с тревогой и паникой во время эпидемии коронавируса.