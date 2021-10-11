В Украине сегодня, 11 октября, отмечено традиционное после выходных снижение официально выявленных инфицированных коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии в Украине увеличилось еще на 8 832 человека.

Напомним, что вчера, 10 октября в стране официально было выявлено 11 344 новых случая заражения. Умерли за минувшие сутки 207 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 58 700).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 2 053 человека (с начала эпидемии 2 292 480 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 553 детей и 431 медика.

В регионах Украины ситуация по данным на утро 11 октября такова: Харьковская область (1 419 новых заражений), Днепропетровская область (765), Одесская область (690), Запорожская область (687) и Житомирская область (510).

Ранее мы рассказывали, что в Мелитополе с 11 октября школы перевели на удаленку, в городе ограничены все массовые мероприятия.

Также "Страна" сообщала, что медики объяснили украинцам, как правильно комбинировать различные вакцины против коронавируса.