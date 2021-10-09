Лауреат Нобелевской премии мира и советник генерального секретаря ООН Рае Квон Чунг предупредил о пробуждении новых опасных вирусов из-за климатических изменений.

Об этом он сообщил на Всероссийском Фестивале науки Nauka 0+.

Ученый отметил, что мы можем ожидать новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири, в Канаде, в зонах вечной мерзлоты.

"Изменение климата может стать причиной многочисленных проблем. [К примеру, коронавирус] - это только один вирус. Но мы можем ожидать появления новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири и Канаде, то есть зоны вечной мерзлоты. Мы не знаем, какие вирусы "проснутся" в результате таяния льдов", - пояснил он.

Лауреат Нобелевской премии мира предупреждает об опасных вирусах. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что канадские и британские ученые провели исследование о влиянии климатических изменений на судьбу Земли. Согласно худшему из сценариев развития ситуации, планета может стать непригодной для жизни уже через 500 лет.

Также мы информировали, что ученые предупредили о возможном климатическом кризисе из-за потери стабильности Гольфстрима. Система течений последнее столетие показывают практически полную потерю стабильности.