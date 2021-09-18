Специалисты ООН изучили климатические планы по уменьшению выбросов парниковых газов более 100 государств и пришли к выводу, что многие из них двигаются в неправильном направлении. Таким образом мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления на 2 градуса.

Об этом сообщают Голос Америки и BBC.

Как заявили ученые, для того, чтобы избежать еще большего потепления, необходимо сократить глобальные выбросы углерода на 45% к 2030 году.

Однако, проанализировав деятельность почти 200 стран, исследователи пришли к выводу, что к этому сроку выбросы вырастут на 16%. В результате с нынешними темпами загрязнения атмосферы до конца текущего столетия температура может вырасти на 2,7°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Это намного выше предела в 1,5 градуса, который установило международное сообщество.

"Увеличение выбросов на 16% является огромным поводом для беспокойства. Это резко контрастирует с призывами ученых к быстрому, устойчивому и крупномасштабному сокращению выбросов для предотвращения самых серьезных климатических последствий", - пояснила главный переговорщик ООН по климату Патрисия Эспиноса.

Предупреждение ООН об угрозах потепления появилось накануне климатической конференции ООН в Глазго, которая должна пройти в ноябре. Ее главная цель - поддержать планы по ограничению роста температуры, убедив страны, подписавшие Парижское соглашения по климату, более активно сокращать выбросы.

Так, по Парижскому соглашению каждые пять лет страны должны обновлять свои планы по сокращению выбросов углерода постепенно ужесточая нормы. Однако, в ООН заявили, что из 191 страны, которые подписали соглашение, только 113 анонсировали дальнейшее сокращение выбросов.

Министр Алока Шарма, который будет председательствовать на конференции ООН по климату, рассказывает, что страны, у которых были амбициозные планы, склонны от них отказываться.

Результаты исследования организации Climate Action Tracker показали, что из группы ведущих индустриальных стран G20 только немногие, включая Британию и США, обновили свои цели по сокращению выбросов.

В другом анализе, который провел Институт мировых ресурсов, говорится, что Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, на долю которых приходится 33% выбросов парниковых газов, не анонсировали обновленные планы.

Кроме этого, Австралия и Индонезия поставили те же цели по сокращению выбросов углерода, что и в 2015 году, хотя этот уровень должен снижаться.

Также исследование показывает, что Бразилия, Мексика и Россия ожидают, что их выбросы будут расти.

Для беднейших стран, уязвимых к повышению уровня моря, жаре и засухе, быстрое уменьшение выбросов углерода стоит в приоритете.

"Страны G20 должны взять на себя инициативу в быстром сокращении выбросов для того, чтобы смягчить последствия изменения климата. Это страны с наибольшим потенциалом и ответственностью, и им давно пора рассматривать изменение климата как кризис", - сообщил глава группы наименее развитых стран Сонам ​​Ванди.

В ООН ожидают, что Китай, который является лидером в мире по выбросам углерода, может пересмотреть свои климатические планы перед конференцией в Глазго. Недавно в Пекине заявляли, что хотят достичь пика выбросов к 2030 году, а углеродной нейтральности - к 2060 году. Однако, до сих пор не ясно, когда Китай сделает подобное заявление и сделает ли его вообще.

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