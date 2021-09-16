После введения тотального карантина во многих странах СМИ сообщали об очищении воздуха на планете и других благоприятных для природы последствиях коронавирусных ограничений. Однако сейчас ясно, что пандемия не замедлила темпы изменения климата, и показатели сокращения выбросов углерода остаются ниже запланированных.

Об этом говорится в компиляции свежих исследований о климате, размещенной на сайте Всемирной метеорологической организации.

По данным экспертов, связанный с пандемией экономический спад вызвал лишь временное сокращение выбросов углекислого газа. И его недостаточно, чтобы обратить вспять рост уровня парниковых газов в атмосфере.

Отсюда следует вывод, что карантинные меры не могут оказать положительного влияния на атмосферу.

Ученые-климатологи считают, что в 2021 году мир не прилагает достаточных усилий для устойчивого восстановления после пандемического кризиса и не двигается в правильном направлении.

Цели по сокращению выбросов не выполняются, растет вероятность того, что мир не выполнит задачу, поставленную в Парижском соглашении: сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями.

"В этом году объем выбросов ископаемого топлива восстановился, концентрация парниковых газов продолжила расти, а экстремальные погодные явления, вызванные деятельностью человека, повлияли на здоровье, жизнь и средства к существованию на всех континентах", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным ООН, концентрация основных парниковых газов – углекислого газа, метана и закиси азота – в атмосфере продолжала расти в 2020 году и в первой половине 2021 года.

Средняя глобальная температура за последние пять лет была одной из самых высоких за всю историю наблюдений и на 1,06–1,26 °C выше доиндустриальных уровней.

Сейчас существует 40-процентная вероятность того, что среднемировая температура в течение следующих пяти лет окажется как минимум на 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

Если не произойдет немедленного, быстрого и крупномасштабного сокращения выбросов парниковых газов, сдержать потепление в пределах 1,5 °C будет невозможно.

Если люди потерпят неудачу в смягчении последствий изменения климата, у них будет постоянная проблема на сотни или даже тысячи лет, а последствия для экономики и благосостояния станут гораздо более драматичными, чем пандемия, резюмируют ученые.

Ранее "Страна" приводила прогноз эксперта, которая предрекла исчезновение городов в Украине из-за ухудшения климата.

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