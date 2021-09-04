К "пробуждению" неожиданных разновидностей вирусов с непредсказуемыми последствиями для людей могут привести глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга, выступавшего на Восточном экономическом форуме.

По словам ученого, в связи с таянием льдов на территории тайги и тундры Сибири есть возможность нового пробуждения древних болезней и вирусов этого региона. Рае Квон Чунг призывает обратить внимание на все риски и угрозы, связанные с глобальные потеплением.

"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", - сказал ученый.

Он также добавил, что люди должны быть готовы к подобным вызовам и быстро на них реагировать.

Ранее мы писали о том, что в Пологовском районе Запорожской области выявили случай заболевания животных африканской чумой свиней. АЧС циркулирует среди диких и домашних свиней. При этом от вируса нет вакцины и лечения заболевших животных.

Кроме этого, в Индии дети и взрослые массово умирают от неизвестной вирусной лихорадки. По предварительным данным, общее число жертв этой болезни составляет 68 человек. При этом 40 умерших - дети.