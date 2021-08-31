Смертельная вирусная лихорадка, которая привела к смерти десятков человек в Индии, в числе которых были и дети, может быть связана с лихорадкой денге.

Об этом заявил заместитель главного секретаря региона Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад телеканалу India TV.

"Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы — лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы", - сказал он.

Лихорадку денге, которая является вирусной инфекцией, переносят москиты. Согласно данным Всемирой организации здравоохранения специального лечения против нее нет, а вакцинировать можно только уже переболевших людей.

В индийском штате Уттар-Прадеш, гдле началась вспышка заболевания, власти решили закрыть школы до 6 сентября. Закроются школьные классы с первого по восьмой.

Напомним, в 2019 году на Филиппинах от лихорадки Денге умерли сотни людей. После этого была объявлена эпидемия.

Также "Страна" сообщала, что в июне в Индии у летучих мышей обнаружили один из самых опасных вирусов в мире, от которого нет лекарства. Однако вирус передается и человеку.