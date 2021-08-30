В Индии дети и взрослые массово умирают от неизвестной вирусной лихорадки. Только за минувшие сутки в северном штате Уттар-Прадеш скончалось 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, общее число жертв этой болезни составляет 68 человек. При этом 40 умерших - дети. Об этом сообщает The Times of India.

Однако в органах здравоохранения Индии допускают, что погибших от неизвестной лихорадки может быть гораздо больше, поскольку не ведется учет тех, кто умер дома и не обращался за помощью к медикам.

Центром распространения вирусной лихорадки стали западные районы Уттар-Прадеша. Более всего заболевших выявлено в поселениях в районах Агра, Матхура и Фирозабад. Высокая влажность и температура воздуха способствует быстрому распространению болезни. В некоторых районах не хватает мест в больницах для госпитализации больных. Из-за этого их везут из сел в города и помещают в клиники, предназначенные для инфицированных коронавирусом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Испании умерла первая женщина от лихорадки Западного Нила.

Также мы сообщали, что девушка из Гвинеи привезла на Берег Слоновой кости вирус лихорадки Эбола.