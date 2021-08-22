Рак поджелудочной железы известен как "тихая болезнь", потому что его характерные симптомы обычно не проявляются на ранних стадиях заболевания. Однако врачи назвали проявления, по которым эту форму рака можно определить до того, как болезнь примет тяжелое течение.

Список проявлений опубликовал сайт ColumbiaSurgery.

Позднее проявление признаков рака поджелудочной железы объясняется тем, что орган расположен глубоко в брюшной полости и опухоль может расти годами, прежде чем вызвать сдавливание, боль или другие симптомы.

Но есть несколько симптомов, обычно связанных с раком поджелудочной железы. Они также появляются и при многих других болезнях, поэтому наличие одного из них или любого их сочетания не всегда означает рак. Однако в случае, если они беспокоят, следует проконсультироваться с врачом, чтобы поставить точный диагноз.

Желтуха

Окрашивание в желтый кожи, слизистых оболочек и белков глаз. Темная моча, светлый или глиняного цвета стул и сильный зуд также могут быть связаны с желтухой.

При раке поджелудочной железы желтуха возникает, когда опухоль в головке поджелудочной железы сначала сужает, а затем закупоривает желчный проток, блокируя отток желчи.

Другие причины желтухи: камни в желчном пузыре, гепатит, цирроз печени.

Внезапный диабет

При диабете поднимается уровень сахара в крови и человек перестает переносить глюкозу. Это происходит, когда организм не вырабатывает достаточно гормона инсулина для правильного метаболизма и расщепления глюкозы или не может должным образом использовать вырабатываемый инсулин. Поскольку инсулин - это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, развитие диабета связано с проблемами в этом органе.

При раке поджелудочной железы внезапное начало диабета у людей с нормальным индексом массы тела часто является ранним признаком патологии.

Другие причины диабета: избыточный вес, возрастные метаболические изменения в организме.

На поздних стадиях рака могут появиться более тяжелые симптомы. Они следующие.

Боль в верхней части живота

При раке поджелудочной железы боль в животе - частый симптом. Часто она отдает в середину или верхнюю часть спины и усиливается после еды или в положении лежа.

Проблемы с пищеварением

При раке поджелудочной железы встречаются тошнота, потеря веса, плохой аппетит и диарея. Тошнота можеут усиливаться после еды.

Необъяснимая потеря веса

Это частый симптом многих видов рака. Часто он сопровождается общей потерей аппетита и утомляемостью. Потеря веса обусловлена тем, что раковые клетки отбирают у здоровых необходимые питательные вещества.

Асцит

Асцит - это скопление в брюшной полости чрезмерного количества жидкости, что вызывает отек, вздутие живота, боль и затруднение дыхания.

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