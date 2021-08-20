Сегодня, 20 августа, в Испании скончалась женщина, которая накануне заразилась лихорадкой Западного Нила, ей было 73 года.

Об этом сообщает агентство Efe.

В частности, данный случай является первым летальным от такого вида лихорадки с начала текущего года.

В материале рассказали, что погибшей было 73 года и она проживала в провинции Севилья (южная часть Испании - Ред.). В то же время, по данным властей Андалусии, у женщины были некоторые хронические заболевания.

Отметим, что в этом году в Испании было замечено уже три случая заболевания данной лихорадкой. В 2020 году было зафиксировано несколько десятков подобных случаев, к тому же несколько человек умерли от менингоэнцефалита.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году в Полтавской области обнаружили больного с этой лихорадкой. У заболевшего повысилась температура тела до 39 градусов С, появились слабость, ломота в мышцах.

Также напомним, что данный вид лихорадки может передаваться через укусы комаров. Помимо этого, они переносят малярию, желтую лихорадку, японский энцефалит, болезнь Зика, лихорадку долины Рифт, лихорадку денге и тому подобное.