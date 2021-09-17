В понедельник, 20 сентября, начнется официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В ходе поездки глава государства примет участие в Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.

Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никофоров на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 17 сентября.

На генассамблее ООН Зеленский выступит с речью. Также он проведет ряд двусторонних встреч, в частности с лидерами других государств, представителями международных организаций, с генсеком ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США.

Напомним, пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский уже летал в Вашингтон с визитом, в ходе которого он встретился с американским президентом Джо Байденом. При этом Белый дом потребовал не транслировать встречу.

О том как прошла первая встреча глав государств и почему программу визита Зеленского пришлось поменять в последний момент подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что после общения с Байденом Зеленский встретился с украинским кокусом в Конгрессе США и обсудил "Северный поток-2".