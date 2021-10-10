После вакцинации иммунная система человека начинает выстраивать защиту от коронавируса. Поэтому появление реакции в результате вакцинации от COVID-19 является нормальным явлением.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в ведомстве призывают не переживать в случае, если после прививки от коронавируса появляются неприятные симптомы. Таким образом иммунитет начинает реагировать, поэту появление реакций считается нормальным.

В Минздраве привели следующие возможные симптомы после прививки от COVID:

повышение температуры;

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

усталость;

боль в мышцах или суставах;

тошнота, боль в животе;

головокружение;

бессонница или сонливость;

озноб или лихорадка.

Такие симптомы могут наблюдаться в течение нескольких дней. Однако, после этого периода они должны пройти.

При этом, если чувствуется ухудшение самочувствия или проявления не проходят, Минздрав рекомендует обратиться к семейному врачу.

"Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19, госпитализацию и смерть и спасает вашу жизнь!", — пишут в заявлении.

Ранее Минздрав Украины утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 в период действия карантина, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте МОЗ.

В то же время за минувшие сутки, 9 октября, в Украине были привиты против коронавируса 66 053 человека. Это более чем в два раза меньше, чем вакцинировали накануне, 8 октября.