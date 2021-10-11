Начиная с сегодняшнего понедельника, 11 октября, школы Мелитополя (Запорожская область) переходят на дистанционное обучение. Такое решение городские власти приняли, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением СОVID-19. Также в городе будут ограничены и массовые мероприятия.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского городского совета.

Итак, с 11 октября школы и учреждения внешкольного образования переводятся на дистанционное обучение. А с 18 по 28 октября школьники Мелитополя пойдут на каникулы.

Также, решением местных властей с целью "стабилизации в г. Мелитополь уровня заболеваемости СОVID-19 и разрыва цепи эпидемического процесса", переводятся на дистанционную работу учреждения внешкольного образования. Библиотеки, музеи, учреждения культуры будут обслуживать посетителей по предварительной записи.

Религиозным организациям рекомендовано проводить свою деятельность в онлайн-режиме. Кроме того, с 11 октября в Мелитополе прекращается проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

По данным Запорожского областного центра контроля и профилактики Министерства здравоохранения Украины, Мелитополь входит в тройку городов Запорожской области, где фиксируется наибольшее количество заболевших ежесуточно. По данным на 10 октября в Запорожской области число заболевших COVID-19 достигло почти 11 000 человек.

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