В Украине ежедневно коронавирусом заболевают более 11 тысяч человек, поэтому важно знать 5 действенных способов, которые помогут защитить себя и окружающих от инфицирования Covid-19. Это вакцинация, ношение маски, мытье рук, физическая дистанция и профилактика здоровья.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в воскресенье, 10 октября.

В Центре также пишут о том, что испытывать беспокойство и панику во время пандемии в наши дни является нормой, так же как и быть уставшим от того, что жизнь до сих пор не возвращается к той, которой мы привыкли.

"Мы устали от масок, но в то же время боимся их снять. Мы боимся за свое здоровье и здоровье своих близких, но в то же время уже не в силах контролировать поведение в условиях карантина. Что вы действительно можете и должны сделать - защитить себя и окружающих от инфицирования.

Поэтому:

вакцинируйтесь;

носите маску;

мойте руки;

следуйте физической дистанции;

следите за своим здоровьем!

Усталость и изможденность, постоянное чувство тревоги может привести к расстройствам сна, проблемам с концентрацией, депрессивному и тревожному расстройствам, паническим атакам, страху у людей, которые имеют у себя симптомы болезни. Пандемия утомляет и вредит психическому здоровью, это правда.

Если вы чувствуете себя плохо, поговорите об этом с близким человеком или специалистом по психическому здоровью. Очень важно вовремя обратиться за помощью.

Чтобы уменьшить стресс и облегчить панику:

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать . В настоящее время когда наши планы рушатся из-за карантина и мы не можем спланировать ни наш отпуск, ни выходные, важно оставаться при чем стабильном. Ваши маленькие ритуалы, которых вы можете придерживаться в условиях карантина, дают вам ощущение контроля над собственной жизнью и уменьшают тревожность. Это могут быть совместные завтраки, прогулки с близкими, просмотр фильмов и тому подобное. Держите руку на пульсе новостей, но без одержимых проверок . Важно понимать которая эпидемиологическая ситуация в стране, чтобы знать как себя вести и чего ожидать. Но постарайтесь не проверять новости каждый час - это повысит панические настроения и чувство страха за собственное здоровье и здоровье близких. Питайтесь регулярно и правильно . Сбалансированная пища, богатая витаминами и микроэлементами, может укрепить ваш организм и помочь ему противостоять вирусу. Также правильное питание положительно влияет на ваше психическое здоровье, ведь от принимаемой пищи зависит то, как работает наш мозг, как в нем образуются нейромедиаторы, с помощью которых нейроны "общаются" между собой, и как работает наша иммунная система. Соблюдайте режим сна . Такая ежедневная процедура как сон кажется настолько непритязательной и тривиальной, что очень легко забыть о ее важности для человека. Полноценный сон должен длиться 7-8 часов. Пока человек спит, у него восстанавливается иммунитет, осуществляется синтез гормонов (мелатонин вырабатывается ночью, а кортизол утром) и выводятся токсины из организма. Соблюдайте регулярную физическую активность . Спорт помогает справиться со стрессом, тревогой и паническими настроениями, ведь во время физической нагрузки выделяется эндорфин. Также спорт отвлекает от навязчивых негативных мыслей и помогает сосредоточиться на чем другом. Оставайтесь на связи с близкими . Неважно как близко или далеко находятся ваши близкие и как часто вы с ними общаетесь, старайтесь поддерживать с ними связь. Также если вы чувствуете себя одиноко, не стесняйтесь звонить им или приглашать их на встречу. Помогайте другим . Добрые дела, волонтерство и помощь другим делает человека счастливым, так утверждают многочисленные исследования. Мы сами можем чувствовать себя лучше, если сделаем какое-то хорошее дело.

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