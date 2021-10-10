В МОЗ назвали 7 лучших способов борьбы с тревогой и паникой во время пандемии коронавируса
В Украине ежедневно коронавирусом заболевают более 11 тысяч человек, поэтому важно знать 5 действенных способов, которые помогут защитить себя и окружающих от инфицирования Covid-19. Это вакцинация, ношение маски, мытье рук, физическая дистанция и профилактика здоровья.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в воскресенье, 10 октября.
В Центре также пишут о том, что испытывать беспокойство и панику во время пандемии в наши дни является нормой, так же как и быть уставшим от того, что жизнь до сих пор не возвращается к той, которой мы привыкли.
"Мы устали от масок, но в то же время боимся их снять. Мы боимся за свое здоровье и здоровье своих близких, но в то же время уже не в силах контролировать поведение в условиях карантина. Что вы действительно можете и должны сделать - защитить себя и окружающих от инфицирования.
Поэтому:
- вакцинируйтесь;
- носите маску;
- мойте руки;
- следуйте физической дистанции;
- следите за своим здоровьем!
Усталость и изможденность, постоянное чувство тревоги может привести к расстройствам сна, проблемам с концентрацией, депрессивному и тревожному расстройствам, паническим атакам, страху у людей, которые имеют у себя симптомы болезни. Пандемия утомляет и вредит психическому здоровью, это правда.
Если вы чувствуете себя плохо, поговорите об этом с близким человеком или специалистом по психическому здоровью. Очень важно вовремя обратиться за помощью.
Чтобы уменьшить стресс и облегчить панику:
- Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. В настоящее время когда наши планы рушатся из-за карантина и мы не можем спланировать ни наш отпуск, ни выходные, важно оставаться при чем стабильном. Ваши маленькие ритуалы, которых вы можете придерживаться в условиях карантина, дают вам ощущение контроля над собственной жизнью и уменьшают тревожность. Это могут быть совместные завтраки, прогулки с близкими, просмотр фильмов и тому подобное.
- Держите руку на пульсе новостей, но без одержимых проверок. Важно понимать которая эпидемиологическая ситуация в стране, чтобы знать как себя вести и чего ожидать. Но постарайтесь не проверять новости каждый час - это повысит панические настроения и чувство страха за собственное здоровье и здоровье близких.
- Питайтесь регулярно и правильно. Сбалансированная пища, богатая витаминами и микроэлементами, может укрепить ваш организм и помочь ему противостоять вирусу. Также правильное питание положительно влияет на ваше психическое здоровье, ведь от принимаемой пищи зависит то, как работает наш мозг, как в нем образуются нейромедиаторы, с помощью которых нейроны "общаются" между собой, и как работает наша иммунная система.
- Соблюдайте режим сна. Такая ежедневная процедура как сон кажется настолько непритязательной и тривиальной, что очень легко забыть о ее важности для человека. Полноценный сон должен длиться 7-8 часов. Пока человек спит, у него восстанавливается иммунитет, осуществляется синтез гормонов (мелатонин вырабатывается ночью, а кортизол утром) и выводятся токсины из организма.
- Соблюдайте регулярную физическую активность. Спорт помогает справиться со стрессом, тревогой и паническими настроениями, ведь во время физической нагрузки выделяется эндорфин. Также спорт отвлекает от навязчивых негативных мыслей и помогает сосредоточиться на чем другом.
- Оставайтесь на связи с близкими. Неважно как близко или далеко находятся ваши близкие и как часто вы с ними общаетесь, старайтесь поддерживать с ними связь. Также если вы чувствуете себя одиноко, не стесняйтесь звонить им или приглашать их на встречу.
- Помогайте другим. Добрые дела, волонтерство и помощь другим делает человека счастливым, так утверждают многочисленные исследования. Мы сами можем чувствовать себя лучше, если сделаем какое-то хорошее дело.
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