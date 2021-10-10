В Израиле 9 октября впервые за все время пандемии коронавируса скончался человек от постковидного синдрома. Его жертвой стал невакцинированный 16-летний подросток, ранее переболевший COVID-19.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

О том, что 16-летний Аден Джамал Фаюми из Джалджулии скончался в субботу утром после того, как ему поставили диагноз постковидный синдром, сообщил Детский медицинский центр имени Шнайдера.

Подростка перевели в реанимационное отделение больницы около двух недель назад из медицинского центра Меир. Точный диагноз юноши - синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков. Это связанный с COVID-19 воспалительный процесс, при котором поражаются одновременно несколько систем организма. Он вызывает высокую (38,5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов.

В реанимации центра Шнайдера состояние Адена ухудшилось, и около 10 дней назад он был подключен к аппарату искусственного кровообращения.

Всего в Израиле постковидный синдром диагностировали у менее чем 100 детей, причем около половины из этих случаев пришлись на волну, вызванную штаммом дельта. Врачи ожидают, что в предстоящие недели довольно редкое заболевание синдромом мультисистемного воспаления будут выявлять все чаще.

В феврале Великобритания сообщила, что еженедельно до 100 детей госпитализировали с этим заболеванием.

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