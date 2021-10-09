Коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание Covid-19, мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Образцы того вируса находились в лаборатории в Ухане.

Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на ученых в субботу, 9 октября.

По словам исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма, вирус может эволюционировать и переживать много сотен мутаций, если долго находится в теле одного человека.

Специалист отметил, что десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Научная теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки.

В 2012 году у шести шахтеров, которые чистили помет летучих мышей в китайской провинции Юньнань, обнаружили болезнь, похожую на пневмонию. Трое пациентов умерли, трое проходили лечение до полугода.

В том же месте через год после инцидента ученые обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему Covid-19.

Образцы вируса, инфицировавшего шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где была зафиксирована первая вспышка Covid-19.

В конце сентября стало известно, что Всемирная организация здравоохранения возобновит изучение происхождения коронавируса. Научная консультативная группа по происхождению новых патогенов должна выяснить, как именно появился вирус Sars-Cov-2. Будет рассмотрена версия его происхождения в лаборатории.

Ученые исследовали болезнь, похожую на коронавирус, еще в 2012 году. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что еще до того, как началась пандемия COVID-19, группа ученых из разных стран мира планировала работать над созданием новых коронавирусов. Среди них и ученые из Университета Северной Каролины (США) и Уханьского института вирусологии. Но их проект отказались финансировать.

Также мы писали, что комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека рекомендует сделать третью (бустерную) дозу вакцинами от Covid-19 компаний Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом.