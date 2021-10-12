Всемирная организация здравоохранения порекомендовала прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 только людей с ослабленным иммунитетом.

Об этом сказано в опубликованном 11 октября заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ.

"Группа экспертов рекомендовала лицам с умеренной и тяжелой степенью иммунодефицита дополнительную дозу любой из вакцин, зарегистрированных для экстренного использования", - говорится в заявлении.

Специалисты полагают, что люди из этой категории "с меньшей вероятностью адекватно отреагируют на стандартную первичную серию вакцинации и по-прежнему подвержены риску тяжелого течения COVID-19".

Кроме этого, эксперты ВОЗ рекомендовали делать третью прививку пожилым людям, которые ранее привились китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm.

Во всех остальных случаях организация, как и прежде, рекомендует всем странам воздерживаться от ревакцинации населения и сконцентрировать усилия на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами прививки.

В список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca.

Хотя третьи дозы вакцины уже вводят разным категориям населения в нескольких странах мира, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал на время наложить мораторий на такие уколы, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одной прививки.

Как писала "Страна", американские ученые заявили, что третья доза вакцин от коронавируса не нужна всему населению.