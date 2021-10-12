По итогам саммита Украина-ЕС, который 12 октября прохошел в Киеве, участники мероприятия заявили, что государства-члены Евросоюза готовы предоставлять Украине вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом сказано в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского, президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, опубликованном на сайте главы государства.

"Мы (подписанты заявления - Ред.) подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через Механизм передачи вакцин ЕС и предоставления Украине вакцин через него государствами-членами ЕС", - сказано в заявлении.

Также подписанты документа поприветствовали решение о признании ЕС украинского цифрового сертификата о вакцинации, что, по их мнению, облегчит передвижение людей во время пандемии.

В Офисе президента Украины также заявили, что пакет помощи в 190 млн евро и программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, которые ЕС выделил для Украины на преодоление последствий пандемии, значительно превышают объемы помощи от Евросоюза другим партнерам.

Напомним, на саммите 12 октября Украина подписала с ЕС договор об "открытом небе".

Также мы писали, что журналисты закрытых СМИ передали на саммит Украина-ЕС письма о незаконности действий украинской власти.