Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС в рамках подписания с Евросоюзом соглашение о едином авиационном пространстве. Документ был подписан во время саммита "Украина-ЕС", который проходит в Киеве во вторник, 12 октября.



Согласно договору об "открытом небе", любая страна Евросоюза имеет право назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Также европейские перевозчики получают право выполнять полеты на внутренних украинских рейсах.

Соглашение о едином авиационном пространстве будет способствовать росту числа путешественников, а также повысит туристическую привлекательность Украины, в которую также зайдут новые лоукост-перевозчики.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, договор об "открытом небе" откроет для Украины путь к дешевым билетам, большой конкуренции на рынке и авиационному сервису, как во многих европейских странах.

"Теоретически это может позволить и украинским авиаперевозчикам расширить сеть полетов в ЕС, но практически этого не произойдёт из-за того, что их тяжёлое финансовое положение не предрасполагает к активной экспансии", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" писала о том, что лоукостер Ryanair намерен запустить рейсы из дюжины аэропортов Украины.

Также мы сообщали, что Госавиаслужба аннулировала права украинского лоукостера SkyUp на 33 маршрута.