Во вторник, 12 октября, президент Европейского совета Шарль Мишель примет участие в саммите "Украина - Европейский Союз", который пройдет в Киеве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Совета ЕС.

В рамках саммита Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в 08:30 встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого в 09:00 запланирован рабочий завтрак, а в 09:45 начнется пленарная сессия.

В 11:25 состоится церемония подписания документов, а в 11:30 - пресс-конференция.

Также во вторник, в 18:00 запланирована встреча Мишеля с Зеленским.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель прилетал в Украину 23 августа, чтобы поучаствовать в саммите "Крымской платформы", а также в других торжественных мероприятиях в честь тридцатилетия независимости страны.

Напомним, в Киеве, в преддверии саммита Украина-ЕС, который состоится 12 октября, журналисты незаконно заблокированных через санкции СНБО украинских медиа обратились к участникам саммита с помощью билбордов.

Также мы сообщали, что саммит Украина еще на две недели остается в "зеленом" ковид-списке Евросоюза.