Утром в понедельник, 23 августа, в Киев прибыл президент Европейского Совета Шарль Мишель. Сегодня он поучаствует в саммите "Крымской платформы".

Об этом в Twitter написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер встретила Шарля Мишеля в аэропорту. Планируется, что в Украине президент Евросовета примет участие в саммите "Крымской платформы", а также других торжественных мероприятиях в честь тридцатилетия независимости страны.

Напомним, "Страна" писала о том, кого удалось собрать на саммит "Крымской платформы". Так, из сорока пяти стран-участниц только 12 присылают своих наивысших представителей - президентов и премьеров. При этом среди них нет Турции, чей президент Эрдоган рассматривался как один из ключевых гостей.

Также мы сообщали, что на картинки, графики и ролики к саммиту "Крымской платформы" потратят почти семь миллионов гривен.

Кроме того, мы писали, что по словам Владимира Зеленского, "Крымская платформа" займется вопросом о признании татарской автономии на полуострове.