В Киеве, в преддверии саммита Украина-ЕС, который состоится 12 октября, журналисты незаконно заблокированных через санкции СНБО украинских медиа обратились к участникам саммита с помощью билбордов.

Билборды появились по всей столице, на пути следования гостей саммита. Таким образом журналисты призывают участников саммита обратить внимание на ситуацию со свободой слова в Украине и на нарушения прав журналистов.

"Журналисты незаконно закрытых СМИ призывают вас поднять вопрос угроз свободе слова в Украине", - сказано на билборде.

Внизу билборда логотипы попавших под санкции медиа: "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", "Шарий.net" и "Страна".

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и его активов - телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Также сообщалось, что в августе Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против главреда "Страны" Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Ранее мы писали, что глава партии "Слуга народа" грозится закрыть все домены, на которых появляется "Страна".