В преддверии саммита Украины и Евросоюза, который пройдет 12 октября, журналисты украинских СМИ попавших под санкции СНБО обратились с открытым письмом к главе комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру и главе комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Хуану Фернандо Лопесу Агилару.

В письме сотрудники "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", "Страна.ua" и "Шарий.net" обращают внимание на то, что украинская власть злоупотребляет полномочиями и незаконно закрывает медиа, уничтожают свободу слова.

Приводим текст письма полностью.

"Ваше превосходительство!

Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью для того, чтобы привлечь ваше внимание к проблеме обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, среди которых особую важность для нас имеют свобода слова, свобода выражения мнений и равный доступ к информации.

Как вы знаете, за 30 лет независимости в нашей стране произошли положительные изменения, направленные на обеспечение основных прав и свобод человека, в том числе в области независимых медиа. Тем не менее сегодня в Украине происходит существенная коррозия этой основополагающей идеи демократии.

Отдавая должное сделанному, в последнее время мы констатируем сворачивание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное – во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции к действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (через решение Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов – "112 Украина", NEWSONE и ZIK. По обычному письму заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть грозит уничтожением изданиям "Страна.uа" и "Шарий.net".

Не меньшую обеспокоенность вызывают провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ. Также только за последние несколько месяцев Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, приведшими к закрытию телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK, и назвало это решением противоречащим международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Хуртадо от 24 августа 2021 г.).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 г.), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняющих общественное недоверие к институтам".

В свою очередь докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека работает, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 г.)

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором отметил, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 г.).

Иными словами, по нашему мнению, в Украине налицо сворачивание свободы слова. В связи с этим мы пользуемся этой возможностью для того, чтобы привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда ранее, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами. Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Принимая во внимание указанные факты, просим вас публично отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской стороны во время вашего предстоящего визита в Украину. Надеемся на то, что эта позиция найдет понимание с вашей стороны.

С уважением,

Коллективы незаконно закрытых украинских СМИ".

Напомним, глава партии "Слуга народа" грозится закрыть все домены, на которых появляется "Страна".