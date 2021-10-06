Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко грозится закрыть все домены, на которых появляется "Страна".

"Мы закроем все", - сказал Корниенко, раздражённый тем, что пишет наш сайт.

"Настрой соратников "офшорного президента» вполне конкретный - задавить все, что им мешает. Ну это мы ещё посмотрим. "Страна" в любом случае будет работать! Не забывайте всем друзьям и знакомым рекомендовать подписываться на наш телеграмм-канал. Его точно не заблокируют! Оставайтесь с нами!", - комментирует ситуацию Телеграмм-канал "Политика страны".

Напомним, в августе Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". "Страна" публиковала все подробности в обновляемом материале.

На следующий день после решения СНБО президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Редакция "Страны" обратилась к международным организациям с просьбой о поддержке. И вскоре последовала реакция Европы. В поддержку нашего издания выступили сразу в двух европейских инстанциях - ОБСЕ и Совете Европы.

Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН выпустило очередной доклад, в котором осудило украинскую власть за закрытие независимых медиа, назвав это нарушением прав человека. Также в ООН потребовали от украинских властей разрешить вещание закрытых телеканалов и приостановить санкции, пока не будут предъявлены достаточные и обоснованные решения судов.

Недавно и в Парламентской Ассамблее Совета Европы выразили обеспокоенность из-за санкций СНБО в отношении украинских СМИ, которые были заблокированы без каких-либо причин и судебного разбирательства. В ПАСЕ предложили создать специальную комиссию по расследованию, которая оценит свободу прессы в Украине.