В ПАСЕ раскритиковали санкции СНБО против украинских СМИ и предложили создать комиссию по оценке свободы слова
В Парламентской Ассамблее Совета Европы выразили обеспокоенность из-за санкций СНБО в отношении украинских СМИ, которые были заблокированы без каких-либо причин и судебного разбирательства. Предлагается создать специальную комиссию по расследованию, которая оценит свободу прессы в Украине.
Об этом сказано в предложении по резолюции Ассамблеи, которую внес французский сенатор Клод Керн.
В проекте документа говорится, что Ассамблея выражает обеспокоенность из-за санкций в отношении украинских медиа, которые негативно отражаются как на работе СМИ, так и на работе журналистов.
Отмечается, что в течение последних месяцев санкции были введены в отношении СМИ без судебного разбирательства.
"Это предложение о принятии резолюции исходит из ситуации после решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к нескольким физическим и юридическим лицам, что привело к запрету доступа к медиа, таким как телеканалы и интернет-сайты: 112, ZIK, сайты Страна.ua, Шарий.net, NewsOne, в то время как Виктор Медведчук находится под домашним арестом", - сказано в документе.
Кроме того, в предложении по резолюции говорится о необходимости напомнить о верховенстве закона и исключительном характере внесудебных решений, которые могут быть приняты только в рамках самого чрезвычайного положения под контролем Верховной Рады.
"Таким образом, фундаментальные принципы свободы прессы должны применяться в соответствии с соответствующими международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", - уточнили в предложении.
Целью данного предложения о постановлении является создание комиссии по расследованию с такими задачами:
- оценить уровень свободы прессы в украинской медиа-сфере;
- измерить доступ населения Украины к разнообразию информации из разных источников;
- оценить уровень безопасности журналистов, выполняющих свои функции, перед лицом новых авторитарных злоупотреблений.