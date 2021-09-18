Накануне парламентских выборов в ФРГ, которые состоятся 26 сентября, Фонд защиты свободы слова и журналисты незаконно закрытых в Украине решениями СНБО СМИ обратились за поддержкой к лидерам немецких политических партий.

Об этом сообщает сайт "112 Украина".

Письма журналистов "Первого независимого", "112 Украина", "Ньюзван, "ЗИК", "Страны.ua", "Шарий.net" и "КРТ" отправлены председателю Христианско-демократического союза Германии Армину Лашету, сопредседателю партии "Союз 90/Зеленые" Анналени Бербок, заместителю председателя Социал-демократической партии Германии Олафу Шольцу, лидеру Свободной демократической партии Кристиану Линднер и другим политикам.

Журналисты призывают политиков поднять тему незаконного закрытия изданий и телеканалов во время встреч и общения с европейскими лидерами и представителями украинской власти.

"Мы исходим из того, что обсуждение любых аспектов дальнейшего сотрудничества Германии и Украины в обязательном порядке должно содержать упоминание о том, что дальнейшее несоблюдение украинской властью базового принципа развитого гражданского общества - свободы слова и свободы выражения своего мнения - абсолютно недопустимо", - заявили журналисты.

Авторы писем рассказали, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой за власть с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду. И сообщили, что, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (через решение СНБО) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов, обычным письмом из СБУ и снова без суда власть вывела из эфира телеканал "Первый независимый" и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.юа" и "Шарий.нет". Также власти аннулировали лицензию на вещание телеканала "КРТ" после трансляции государственных торжественных мероприятий в Беларуси.

"Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы как журналисты всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в

этом законном праве нам отказано. Поэтому мы просим отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку происходящему вокруг наших телеканалов", - говорится в посланиях.

Днем ранее журналисты "Страны" и других заблокированных в Украине СМИ написали письмо в ООН.

Между тем в августе ООН призвала власти Украины отчитаться, на каком основании были закрыты оппозиционные телеканалы.