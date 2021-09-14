Журналисты заблокированных в Украине СМИ, которые ранее написали письмо участникам конференции YES, обратились в открытом письме к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и Пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо.

Работники заблокированных в Украине СМИ: в частности интернет-издания Страна.ua, телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", "NewsOne", "Zik", и издания Шарий.net, заявили об уничтожении украинской властью свободы слова.

Полный текст письма:

Господину Антониу Гутеррешу,

Генеральному секретарю ООН

Мисс Мишель Бачелет,

Верховному комиссару ООН по правам человека

Мисс Ирен Хан,

Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение

Мисс Марте Хуртадо

Пресс-секретарю Управления ООН по правам человека

Журналисты украинских оппозиционных телеканалов "Первый Независимый", "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", а также изданий "Страна.юа" и "Шарий.нет", пользуются этой возможностью для того, чтобы выразить вам свое уважение и поблагодарить за вашу последовательную позицию относительно недопустимости несоблюдения украинской властью базового принципа и главной ценности развитого гражданского общества - свободы слова и свободы выражения своего мнения.

Мы убеждены, что ваши заявления в поддержку свободы слова в Украине и недопустимость противоправных действий власти в отношении независимых украинских СМИ создают необходимый фундамент для сохранения демократического строя в Украине.

К сожалению, сегодня действия украинской власти остаются образцом нарушения принципа верховенства права и примером несоблюдения свободы слова. Грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из – за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинские власти запретили трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". По обычным письмом заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его речи уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданием "Страна.юа" и "Шарий.нет".

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех основных мировых СМИ.

Обстоятельства закрытия наших телеканалов вам хорошо известны, однако позвольте напомнить главные детали борьбы власти с оппозиционными СМИ в Украине:

2 февраля 2021 года без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Почти полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Офиса Президента Украины. Однако журналисты не сдались и создали новый телеканал "Первый независимый", объединивший коллективы трех закрытых каналов.

26 февраля "Перший Незалежний" начал вещание, но уже через час после начала эфира из-за давления со стороны Службы безопасности Украины, которая разослала письмо провайдерам телекоммуникационных услуг, спутниковое вещание телеканала было выключено, даже несмотря на действующие соглашения о сотрудничестве, заключенные с ними ранее. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований его журналистам было отказано в праве на работу и лишен доступа к своей аудитории.

20 августа власти заблокировали работу двух популярных в Украине онлайн-медиа – изданий "Страна.юа" и "Шарий.net".

Ранее, в июле 2020 года власти аннулировали лицензию на вещание телеканала КРТ после трансляции государственных торжественных мероприятий в Беларуси.

Действия украинской власти получили широкую огласку в мире и подвергались критике профильных организаций. В частности, мы благодарны за позицию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", и назвал это решением таким, что противоречит международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Хуртадо от 24 августа 2021 года).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 года), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняют общественное недоверие к институтам".

В свою очередь, докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоены катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека будет работать, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 года).

Также президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо Президенту США Джо Байдену накануне визита в сша Президента Украины Владимира Зеленского, в котором указал, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 года).

С сожалением мы должны констатировать, что украинская власть перешла все границы разумного и продолжает пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Благодарим за защиту свободы слова в нашей стране и просим и дальше освещать события, которые происходят в Украине.

Надеемся на вашу дальнейшую поддержку.

С уважением, коллективы украинских СМИ:

"Перший Незалежний"

"112 Украина"

"Ньюзван"

"ЗИК"

"Страна.юа"

"Шарий.net"

"КРТ"