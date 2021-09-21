Окружной административный суд Киева просят признать незаконность санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против украинских граждан.

Таким образом, иски против санкций начали поступать не только в Верховный суд, из которого массово грозились уйти в отставку судьи именно после появления подобных исков, а и в ОАКС.

Информация о подаче иска появилась на сайте ОАКС во вторник, 21 сентября.

Истцом указан Азимзаде Вугар, который в мае 2021 года попал в список "воров в законе", после чего против него ввели санкции. Ответчик - СНБО.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

В Окружном административном суде города также напомнили об открытии производства и назначении на 27 сентября подготовительного заседания по делу, где истец - Гахраманов Аслан Ядыгар оглы просит суд обязать правительство внести в СНБО предложение об исключении его фамилии в санкционного списка.

Напомним, в последнее время в Верховный суд начали массово поступать иски от попавших под санкции украинцев.

Кроме того, в Верховном суде готовились уйти в отставку судья Николай Гусак и ряд других судей. По данным источников "Страны" это связано с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО. 7 сентября Высший Совет правосудия уволил судью Верховного Суда Гусака и еще пятерых человек.

Также напомним, "Страна" писала, как живется участникам санкционных списков СНБО.