Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, заявила, что скандальный законопроект о медиа могут принять в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады Украины. Отметим, новая сессия парламента открылась во вторник, 7 сентября, а закончится, в субботу, 21 января 2022 года.

Об этом она сообщила в комментарии "Украинским новостям" в четверг, 9 сентября.

По словам Евгении Кравчук, в сентябре Рада принимать законопроект не будет, но во время шестой (текущей - Ред.) сессии парламента может.

Нардеп добавила, что в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики определяются, как можно согласовать документ с индустрией. В частности, по ее словам, это может произойти путем доработки законопроекта в самом комитете, после чего вынести его в зал уже согласованным, или сделать это с помощью правок ко второму чтению.

Напомним, против принятия данного законопроекта, который предоставляет Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания полномочия регулировать также печатные СМИ и онлайн-медиа, выступает большинство журналистского сообщества и НСЖУ.

Между тем, некоторые представители региональных телерадиокомпаний поддерживают скандальный законопроект.

Ранее мы писали, что в Минкульте рассказали, что сейчас происходит с репрессивным законом "О медиа".

Подробно о том, что предлагают в законопроекте о медиа ранее рассказывала "Страна".