В конце месяца, 30 и 31 октября в Риме пройдет двухдневный саммит стран "Большой двадцатки (G20). Однако, официальный Пекин не будет участвовать в его работе. По крайней мере глава КНР Си Цзиньпин не будет лично участвовать в предстоящей встрече мировых лидеров.

Об этом передает агентство "Интерфакс - Украина" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Китайские дипломаты проинформировали официальных лиц стран G20 о том, что председатель Си Цзиньпин в настоящее время не планирует лично присутствовать на саммите в Италии в этом месяце", - рассказали китайские источники.

Такое уведомление было передано по дипломатическим каналам участникам встречи посланников стран G-20 во Флоренции еще в прошлом месяце.

Официальной причиной отказа от личного участия Си Цзиньпин в саммите G-20 названы жесткие меры Китая по борьбе с COVID-19. Все люди, возвращающиеся в страну из-за рубежа, должны пройти обязательный карантин.

Отсутствие на саммите лидера КНР сделает более сложным достижение существенных соглашений по серьезным экономическим вопросам, которые будут в фокусе саммита.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский поздравил Си Цзиньпина со 100-летием КПК, но постеснялся об этом сообщить.