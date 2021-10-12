Утром во вторник, 12 октября, в Киеве началось заседание 23-го саммита Украина - Евросоюз.

Президент Евросовета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утром прибыли в Мариинский дворец, где их встретил президент Владимир Зеленский.

А в это время под Мариинском дворцом идёт акция журналистов незаконно заблокированных решением СНБО украинских телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и сотрудники "Первого Независимого". Целью митингующих является привлечение внимания к нарушению свободы слова в стране. Территория оцеплена кордонами полиции и журналистов близко не подпускают.

Отметим, накануне в Киеве появились плакаты с призывами к участникам саммита Украина-ЕС поднять вопрос свободы слова в Украине. Борды простояли менее суток. Сегодня с утра их оборвали.

Напомним, попавшие под санкции СНБО украинские СМИ днем ранее обратились к участникам саммита Украина-ЕС. Билборды появились по всей столице, на пути следования гостей саммита.

Внизу билборда были нарисованы логотипы попавших под санкции медиа: "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", "Шарий.net", а также нашего издания, против которого СНБО ввел санкции в августе.