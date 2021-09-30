Украинский телеканал "Дом", созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины - Донбасса и Крыма, получил предупреждение из-за показа карты РФ с Крымом, которую они использовали в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник" 5 июля.

Факт нарушения был зафиксирован мониторингом и проверкой Нацсовета, сообщается на сайте ведомства.

На заседании 30 сентября Нацсовет по телевидению и радиовещанию признал, что телеканал "Дом" (ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины") нарушил пункт а) и пункт в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации.

К телеканалу решили применить санкцию "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. В Нацсовете заявили, что изображение Крыма "русским" в национальном эфире способствует признанию аннексии Россией украинского полуострова.

"Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала "Дом" так, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, государственный телеканал "Дом", который уже больше года вещает для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольного Донбасса, в заставке одной из передач показал карту России с Крымом. Речь о выпуске передачи "Русский дневник" от 1 июля. На сайте украинского телеканала иновещания UATV программа описана как ежедневный видеоблог о России с Марией Строевой.

Позже на телеканале заявили, что провели внутреннюю проверку в связи с этим инцидентом и уже предварительно установили виновного.

