"Страна" узнала, почему в Украине телеканалы не транслировали исторический поединок украинского боксера Александра Усика и британского спортсмена Энтони Джошуа, несмотря на очевидный интерес к нему аудитории.

Об этом рассказывает Телеграм-канал "Политика Страны".

Так, в открытом доступе поединок не транслировал ни один телеканал. При этом, в России бой Усика с Джошуа показывал телеканал "Рен-ТВ".

На территории Украины его показывал только платный стриминговый сервис "Megogo", совладельцем которого является сын экс-мэра Киева Степан Черновицкий.

Однако, даже этот сервис не смог организовать трансляцию - накануне матча "Megogo" у многих пользователей завис при том, что люди и заплатили за просмотр поединка дополнительные деньги.

Как рассказал "Стране" источник в телевизионных кругах, дело в выкупленных "Megogo" эксклюзивных правах на трансляцию.

"Megogo" сейчас ведёт агрессивную маркетинговую политику. Поэтому он предложил правообладателю трансляции денег больше, чем были готовы предложить телеканалы. И эксклюзивные права достались "Megogo". Для того, чтоб телеканалы начали показывать бои Усика, правообладатель должен разорвать контракт с "Megogo" и перезаключить его с кем-либо из телеканалов. Либо изменить условия контракта, чтоб на территории Украины бои мог показывать не только "Megogo". Но и то, и другое малореально. Разве что подключится государство и проведёт настойчивые переговоры с правообладателем, чтоб, к примеру, дали возможность выкупить права Общественному ТВ, которое финансируется из бюджета. Или ещё какому-либо телеканалу. Но, полагаю, что в силу политических причин власти этим заниматься не будут. Усик им идеологически, мягко говоря, не близок", - говорит источник.

Напомним, официально транслировал бой Усика с Джошуа сервис MEGOGO. Однако во время поединка в трансляции произошел сбой, который "Стране" прокомментировали представители медиасервиса.

При этом Александр Усик не смог объяснить, почему его бой не транслировался на телеканалах и признал свою некомпетентность в этом вопросе.