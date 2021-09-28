Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа в феврале-марте 2022 года.

Об этом заявил промоутер Усика Александр Красюк в ходе совместной с боксером пресс-конференции во вторник, 28 сентября.

"...приблизительное время... февраль - март это действительно так. И в рамках этого периода должен состояться реванш", - сказал Красюк.

Также промоутер заявил, что хотелось бы, чтобы реванш состоялся в Украине.

"В любом случае мы работаем над тем... мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, но мы все равно сделаем то, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами для популяризации вида спорта", - сказал он.

Кроме того, на пресс-конференции журналист спросил, насколько реально провести реванш с Джошуа в Киеве и добавил, что промоутер британца Эдди Хирн считает, что в феврале на НСК "Олимпийский" "плохо боксировать".

В ответ на это Усик задал встречный вопрос, сказав, "откуда Хирн знает, что в феврале на "Олимпийский" плохо боксировать, если он не проводил там бой в это время года.

Напомним, Усик в триумфальном поединке одержал безоговорочную победу в 12 раундах и все три судьи отдали ему победу. Он стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. После боя Александр Усик вернул чемпионские пояса Энтони Джошуа. Однако, по мнению экспертов, в этом нет никакого подвоха, так как уже в ближайшее времени Александр Усик должен получить от боксерских организаций свои персональные, именные пояса.

Также мы писали, что говорят в соцсетях об эпохальном поединке Усика и Джошуа.