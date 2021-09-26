Сегодня ночью украинский боксер Александр Усик сделал практически невозможное: одолел обладателя сразу четырех чемпионских поясов Энтони Джошуа. И вернул эти пояса в Украину (в 2017 году британец отобрал их у Владимира Кличко).

Интересно, что это сделал боксер, который впервые выступил в супертяжелом весе только два года назад. Но самое интересное в том, что далеко не все в Украине порадовались победе Александра.

Националисты, которые не согласны с его политическими взглядами, вообще болели за Джошуа. А украинские телеканалы эпохальный бой не транслировали (в отличие, к слову, от российских).

Рассказываем, как Усик победил Джошуа и что об этом говорят в Украине.

"Пояса едут домой"

Свое техническое превосходство над противником украинский боксер начал показывать буквально с первых минут боя.

Усик непрестанно двигался, не позволяя оппоненту прицелиться и зарядить своей фирменной "двойкой". При этом Александр умело уходил от ударов, практически молниеносно переводя их в контратаки. В целом украинец работал на ринге очень быстро и навязывал Джошуа свой стиль боя.

Этот стиль состоял в работе ногами, постоянном "качании маятника" и стремительных кинжальных ударах, которые градом сыпались на Энтони.

Тот же, казалось, замер в одной позе и в ней перемещается по рингу весь поединок. Видимо, просто ожидая удобного момента, чтобы перейти в атаку, а до этого - выматывая Усика, который с первого раунда взял очень высокий темп.

Видимо, это и была тактика британца. Усик на полголовы ниже и с более короткими руками, поэтому каждая атака для него более энергозатратна. То есть, судя по всему, была ставка на то, чтобы вымотать оппонента, а потом выйти из "анабиоза" и атаковать.

Но просто так "отдыхать" Александр не давал. Сказалась тренированность украинского боксера: динамику своих движений он сохранил практически до финального раунда. Вымотать его не получилось.

Ближе к 9 раунду стало понятно, что Усик в целом гораздо активнее и уже сейчас побеждает по очкам. После этого Александр стал явно экономить силы и старался не попадаться на провокации. Но даже в кажущиеся моменты усталости, Усик внезапно взрывался серией ударов и переходил в атаку. Это, видимо, еще больше сбивало британца с толку.

Причем украинский боксер делал это достаточно хитро: под конец раунда, когда гонг не позволял британцу контратаковать.

Именно это, кстати, и произошло в финале: за несколько секунд до конца, Усик начал просто избивать Джошуа, прижав его к канатам. Но в самом конце Александр внезапно остановился и дал Энтони уйти своими ногами. Это был, конечно, благородный поступок. Тем более, что победа все равно была у нашего боксера уже в кармане.

Когда рефери объявил о выигрыше Усика, тот заплакал. Затем встал на колени и перекрестился.

После победы Александр поблагодарил бога, сказал, что посвящает свою победу Иисусу Христу и станцевал гопак с украинским флагом.

На итоговой пресс-конференции украинскому боксеру задали вопрос, что он ответил бы теперь, после триумфа на ринге, своим критикам (напомним, националисты возбуждаются из-за того, что Усик выступает за дружбу с Россией и поддерживает Украинскую православную церковь).

"А я ничего вообще не собираюсь говорить критикам. Они умеют только критиковать, а для меня это дополнительная мотивация. Я знаю, что я умираю в зале, тону в бассейне, бегу и хочу остановиться, но не останавливаюсь. А то, что они меня критикуют - это их проблемы. Я хочу завоевать все четыре пояса, возить детей в школу, наблюдать, как они растут, сажать деревья, поливать яблони и заниматься сельским хозяйством. И жить хочу. И жену любить, чаще. Я вообще с января месяца хе@ачу!" - ответил украинец.

Свою пресс-конференцию дал и Джошуа.

"Я не жалею о том, что произошло. Конечно, если бы сегодня все прошло прекрасно, а я был бы лучше и совершеннее...но так не произошло, и я не был. Зачем об этом жалеть? Это был хороший урок. Но я немного другой зверь. Я не собираюсь возвращаться домой, уткнуться в ладони и плакать. Потому что это война. И одним боем она не заканчивается. У меня есть возможность выйти к доске еще раз. И я не хочу суетиться. Я собираюсь вернуться назад и посмотреть, где и что я упустил, и что можно улучшить. И уверен, в следующем бою я смогу победить именно благодаря тому, что произошло в этом бою. Я быстро учусь", - намекнул британец на реванш, который прописан в контракте с Усиком.

Украинец же после боя записал видео в Инстаграм:

"Я очень всех вас сильно люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за вашу неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра",- сказал Усик на видео.

Как власти Усика поздравляли

Первым украинского боксера поздравил мэр Киева Виталий Кличко, который присутствовал на поединке и сразу после него обнялся с Усиком. А потом опубликовал и пост в соцсетях.

За ним отметился спикер Дмитрий Разумков.

Президент Владимир Зеленский выложил свое поздравление на полчаса позже Кличко и Разумкова. Он и тут не удержался от политики, написав, что "Украина возвращает свое" - прозрачный намек на территории Донбасса и Крыма.

Правда, в контексте персоны Усика, который против войны, эти намеки звучат несколько странно. И очевидно, что президент страны мог заготовить поздравление заранее и выпустить его немного быстрее.

Среди чиновников было много таких, кто не заметил этой победы - например, промолчал о ней премьер Денис Шмыгаль и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Не поздравил украинского боксера и министр культуры Александр Ткаченко. Не исключено, что именно с этим связано отсутствие трансляции бокса на всех - а уж тем более государственных телеканалах. В итоге многие украинцы смотрели битву на российском канале "РенТВ".

Ретрансляцию с "Рен" запустила у себя в Facebook актриса Ольга Сумская, за что многие украинцы ее благодарили.

При этом массово продавал подписки на просмотр украинский интернет-сервис "Мегого" - только у него можно было посмотреть бой, заплатив 99 гривен. Однако число желающих было так велико, что приложения у многих пользователей просто зависали, и посмотреть бой люди не смогли. На что пошли массовые жалобы в соцсетях.

Всего бы этого не было, если бы государство озаботилось трансляцией эпохального боя для украинцев. Однако, видимо, Александр Усик для украинской власти - персона слишком неудобная, учитывая его взгляды, далекие от националистических.

Именно поэтому диванная "партия войны" своего раздражения победой не скрывала.

"Символика снаружи, ватность внутри". Реакция националистов

Националист Сергей Стерненко, который раньше желал победы Джошуа, недовольно воспринял его поражение.

"Теперь чемпион мира уже как супертяж сможет этому самому миру рассказать, что у нас нет войны, россияне наши братья, а Крым божий".

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев увидел в победе Усика новый поворот в гибридной войне против Украины.

Он заявил, что "россияне сменили тактику" и теперь используют украинскую символику для продвижения идей "русского мира".

"Символика снаружи, ватность внутри. Идеальный вариант для врага, чтобы в народе поверхностное победило глубинное. Таких можно потом голыми руками брать", - делает выводы Арьев.

С Арьевым согласились его комментаторы-националисты. В частности, экс-нардеп от "Свободы" Игорь Мирошниченко написал, что "не парился о том, как Усик дерется". Потому что "настоящим украинцам не хватает осознания элементарных вещей о гибридной агрессии врага".

Экс-нардеп Евгений Рыбчинский прошел интересные метаморфозы. Накануне боя он написал пост, где обвинил Усика за воцерковление "в московском паханате". И заявил, что теперь он "ни Богу свечка, ни черту кочерга".

Но после победы Усика он его внезапно поздравил, уточнив, что боксер - "не мой герой".

Правда, затем Рыбчинский этот пост удалил или скрыл из ленты - по ссылке он больше недоступен. В общем свои поздравления бывший нардеп решил отозвать.

Мовная активистка Лариса Ницой заявила, что Усик победил, потому что "заговорил по-украински". И теперь ему следует "правильно" ответить на вопрос "чей Крым?".

Отметим, что сразу после боя Усик отвечал на вопросы журналиста по-русски. На пресс-конференции после боя он тоже говорил по-русски. А по-украински он говорил, встречаясь с журналистами перед боем.

Журналист Богдан Буткевич констатировал, что "к сожалению победил Усик". И отметил, что это "Пиррова победа" и "Троянский конь". Буткевич упрекнул соотечественников, которые не видят, что Усик "ватник" и заяил, что уже "сомневается, что у Украины есть шансы на выживание".

"Родился новый сильный политик"

Впрочем, большинство украинцев искренне радовались победе Усика. Одной из главных тем, которая обсуждалась в связи с его победой - для Александра теперь открыты двери в украинскую политику.

"Присоединюсь и я к поздравлениям Александру Усику! Яркая победа! Мне интересно, как теперь будут это комментировать псевдопатриоты? И второе: думаю, вместе с этой Победой, родился новый адекватный сильный политик. Поздравляю!", - написал в Facebook нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик.

Нардеп Евгений Шевченко уже прочит Усика на место киевского мэра Кличко.

"Поздравляю Сашу Усика с победой над Джошуа, и желаю ему победить Виталия Кличко.

Майдановского мэра Киева Кличко - пора отправить в нокаут.

Ничего личного, просто киевские пробки достали, а Виталику нравится сёрфинг. Пущай полетает".

"Усика в президенты?", - задается вопросом заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Другие пользователи оценивали, почему Александр неизменно остается победителем.

"Саша Усик - пример той жизни, за которую человека можно уважать и почитать.

Не просто большой спортсмен, но и человек со своими взглядами, не зависящими от того, что сказали политики, министры, боты, активисты, журналисты, авторитеты и проч.

Это и означает мораль. Уверена, что именно эта внутренняя стойкость, самость, право на свою отдельную духовную жизнь и помогают ему побеждать", - пишет телеведущая Наталья Влащенко.

Композитор Владимир Быстряков пишет, что Усик не просто "размазал" Джошуа, но и защитил всех униженных украинцев.

"С победой тебя, дорогой наш человек!

В 12-м раунде так размазать по канатам соперника и оставаться свежим - это твоя Великая Вера! Я смотрел бой и всё время было ощущение , что Саша мстит... за нас, за всех.

И защищает всех нас, униженных и ограбленных.

Спасибо тебе!".

Блогер Максим Ленко оценивает победу Усика тоже шире, чем собственно спортивную.

"Значение победы Александра Усика трудно переоценить. Это был бой не только за чемпионские титулы, но и поединок здорового украинского патриотизма с узколобым, лживым, самовлюблённым, трусливым, подлым и убогим украинским местечковым национализмом. И результат этого боя - не лишь спортивное достижение. Это ещё и победа над подменой понятий".

Медиа-эксперт и журналист Юрий Молчанов обращает внимание на то, что Украина уже успела отвыкнуть от подобных побед.

"Куда-то в далекую и тухлую помойку ушла вся дрянь пресс-конференций с «чейкрымом», растворив в беспамятстве хайпивших ноунеймов с микрофонами. Заглох, как старая колымага, весь скрежет зубов и про Церковь, и про язык, и про политику.

Стыдливо заткнулись отдельные карикатуры на политиков, которые еще вчера хайпили на церковной и «патриотической» теме. А сегодня очень смешно смотреть как они, скорректировавшись, так натужно выдавливают из себя слова поздравлений, будто пытаются разрешиться от трехнедельного запора. Раздраженно прячась от собственной злобы, неактуальности и вчерашнести, доведенных до уровня абсолют.

Понимают черти, что эта Победа настолько долгожданная и общая для всех, что даже у самых профессиональных «патриотов» дар речи отнялся. Они своими глазами увидели, что на фоне одного украинского флага, поднятого чемпионом мира на такую высоту, весь гардероб их вышиванок и шароваров выглядит кучей секонд-хендовского хлама", - пишет Юрий Молчанов