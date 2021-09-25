Ориентировочно около полуночи воскресенья, 26 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится исторический боксерский поединок - за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдет действующий обладатель этого титула Энтони Джошуа (Британия) и наш боец Александр Усик. В Украине трансляцию поединка организует портал интернет-телевидения Megogo. В России бой в прямом эфире покажут телеканал "РЕН ТВ" и онлайн-кинотеатр Amediateka. "Страна" ведет текстовый онлайн-репортаж о ходе поединка.

Усик-Джошуа. Что происходит в Лондоне

23:27 Как Александр Усик готовился к поединку с Энтони Джошуа

23:18 И Александр, и Энтони (Антон) - уже на стадионе. Начало поединка ожидается около полуночи.

23:10 Также в одном из сегодняшних поединков андеркарта (предварительных поединков) во втором раунде Смит попал в голову Кастильо. Тот упал, а затем буквально оказался парализованным. Кастильо не мог пошевелиться, а тело трусилось в конвульсиях.

23:01 Только что в Лондоне завершился предварительный поединок в крузервейте, абсолютным чемпионом в котором перед уходом в супертяжи стал Усик. Нокаут в третьем раунде.

23:00 Добрый вечер, уважаемые любители бокса вообще и Александра Усика в частности. Сегодня ему предстоит, пожалуй, самый трудный поединок в его карьере. В первую очередь из-за того, за что он будет боксировать.

На кону пояса почти всех известных боксерских конференций WBA, IBF, WBO, IBO. На текущий момент они у Джошуа, ранее одолевшего в том числе и Владимира Кличко. После победы над ним Энтони получил пояса WBA и IBO, уже владея IBF.

В свою очередь наш чемпион ранее одолел Дерека Чисору, продержавшись все 12 раундов тяжелого поединка и добыв победу благодаря выносливости и точным ударам.

Накануне поединка Александр Усик появился на стадионе в костюме, напоминающим образ Джокера из одноименного голливудского фильма. В этом же прикиде наш чемпион был и на традиционной "битве взглядов".

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Путь казака

Александр Усик до перехода в супертяжёлый вес стал неоспоримым, первым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу в крузейрвейте (1-м тяжёлом весе). Этого он добился в 2018 году, благодаря победе на всемирном боксерском турнире World Boxing Super Series.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик является православным христианином. Однажды он встречался с самим предстоятелем Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополитом Онуфрием, подарив священнослужителю боксерские перчатки и попросив у владыки молитв за него.

Также уроженец Симферополя участвовал в форуме "Люди мира", призывая к скорейшему мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Ценности - это наша православная вера, это семья, наши близкие, наш дом, друзья. Свобода у всех разная. Мы чуть-чуть захлебнулись свободой, которую нам дают. Все нужно делать с добрыми намерениями. С плохими намерениями от старта до финала ты не дойдешь", - сказал он на этой встрече.

Так как в крузервейте он уже выиграл всё, что только можно, Александр Усик принял решение о переходе в супертяжелый вес. Эта категория считается самой престижной в мире профессионального бокса.

Кстати и на любительском уровне (любителями считаются все боксеры-спортсмены, участвующие на чемпионатах Европы, мира и даже Олимпиадах), Усик также покорил главную вершину. На Играх-2012 в Лондоне он одолел представителя Италии Клементе Руссо по очкам 14:11 и стал олимпийским чемпионом по боксу.

А вот что Александр рассказал о том, как он начинал заниматься боксом:

"На первой же (боксерской - Ред.) тренировке получил "по полной". Это меня задело. Мне приходилось в два раза больше заниматься. Я приходил в три, а уходил в семь. Появились первые успехи, и я полюбил это дело. Многие ребята смеялись над моими "зависаниями" в зале. Но смеется тот, кто смеется последним", - рассказал он.

Известна дружба Александра Усика с другим представителем боксерской Украины Василием Ломаченко, у отца которого он тренировался с 2008 года. Анатолий Николаевич Ломаченко готовил Александра и к поединку против Джошуа.

Свою боксерскую философию Усик описывает так:

"Я вышел, сделал свою работу, поблагодарил Всевышнего за то, что у меня получилось или не получилось, и ушел с ринга".

Путь афробританца

Энтони Джошуа, так же как и наш боксер, является олимпийским чемпионом.

В июне 2019 года Джошуа проиграл свои чемпионские пояса в поединке против Энди Руиса, но успешно взял реванш в декабре 2020-го, снова став абсолютным чемпионом мира.

В юности Джошуа был готов покинуть бокс из-за искушений молодости.

"Я был готов послать бокс куда подальше. Это были безрассудные дни, я курил. Но бокс позволил мне изменить свою жизнь. Когда я был моложе, я просто тусил, у меня были неприятности, судебные дела. Тренер дал мне понять, как забыть о своем "эго" и выполнять инструкции, если хочешь чего-то добиться. Шон говорил: "Заткнись, иди работать и прекрати говорить", - рассказал впоследствии Энтони.

В 2012 году, на домашних играх в Лондоне, Джошуа стал олимпийским чемпионом. Затем был переход в профессионалы и выдающаяся серия поединков, приведшая его на вершину мирового бокса. Всего этого могло и не быть, не окажись рядом с ним в юности нужного и опытного наставника, который смог вернуть ему дисциплину и самоконтроль.

Энтони Джошуа (31 год) на 3 года моложе Александра Усика. Также у него выше рост и больше размах рук. Нашему бойцу будет нелегко.

Пресс-конференция и битва взглядов Усика и Джошуа

По мнению букмекеров, фаворитом в данном поединке является действующий чемпион мира Джошуа. Но мы не советуем вам играть на тотализаторе, ведь это очень рискованно и чревато потерей не только ваших денег, но и нервов. Подробнее о том, как зарабатывают массово "расплодившиеся" ныне букмекерские конторы и почему играть с ними чревато потерей денег - можно узнать на видео ниже.