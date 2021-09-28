Космическая амуниция, в которой наш боксер Александр Усик вышел на ринг стадиона «Тоттенхэм» в Лондоне создана компанией украинского застройщика Артура Мхитаряна и стоит $1200. Напомним, что Усик победил британца Энтони Джошуа и завладел чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Фанатам запомнился не только напряжённый спарринг, но и феерическое появление нашего бойца. «Страна» рассмотрела необычные детали образа нашего бойца. Казалось бы, что необычного может быть в спортивных трусах и халате. Ведь именно в таком виде боксеры традиционно выходят на поединок.

Александр демонстрирует свою космическую амуницию, фото: instagram.com

Однако, Усику удалось удивить зрителей. Он надел высокотехнологичную куртку и шлем с множеством интересных «фишек». Это одежда будущего от бренда JAXET.

На Александре была инновационная куртка премиум-класса со шлемом, которая защищает от воздействия окружающей среды и сохраняет конфиденциальность данных ее владельца.

Защитная линза капюшона, которая скрывает лицо, реагирует на собственника по Face ID (функция распознания как в iPhone). Шлем защищает от ультрафиолета и частично вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Чтобы усилить меры безопасности, можно заказать к комплекту еще маску-респиратор за $120.

В улучшенной комплектации есть встроенная гарнитура, а именно:

- встроенный переводчик, который обеспечивает синхронный перевод на ходу. Он дает возможность двум пользователям из разных стран в одинаковых куртках JAXET понимать друг друга (даже на расстоянии). С синхронным переводом куртка уже будет стоить $2000.

- "Security pocket" - карман безопасности с подкладкой из сетки Фарадея. Она делает устройство (например, мобильный телефон) внутри невидимым при попытке считывания информации и защищает банковские карты от мошенничества.

- NFC токены, интегрированные в рукава крутки для того, чтобы при касании сразу передавать информацию.

Можно выбрать один из трех цветов, а также любой вариант технической комплектации. И за 1,5 месяца заказ изготовят и доставят собственнику.

Усик передал привет своему младшему сыну при помощи надписи на спортивных трусах, фото: gettyimages.com

Что касается внешнего вида на ринге, то Усик украсил свои шорты вышивкой имени «Михаил», тем самым передал привет своему младшему сыну Мише. А на его боксерской перчатке была надпись Симферополь, чтобы показать на весь мир, откуда родом знаменитый спортсмен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский выставил на продажу свою итальянскую виллу.