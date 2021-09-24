О Форте-дей-Марми, одном из самых дорогих курортов Италии, среднестатистические жители нашей страны узнали буквально пару лет назад из светской хроники.

Это место в Тоскане облюбовали российские и украинские селебритиз и прозвали между собой "пляжным Куршевелем".

Именно там в 2015 году сыграла свадьбу певица Вера Брежнева с композитором Константином Меладзе, не раз отдыхала журналистка Ксения Собчак, а в этом году еще и зачекинилась Елизавета Юрушева, жена губернатора Черкащины. Поговаривают, что к Лизе прилетали на уикенд Кирилл Тимошенко, заместитель главы ОП вместе со своей супругой Аленой.

Недвижимость в Форте-дей-Марми на вес золота. Как пишут российские таблоиды, "шальная императрица" Ирина Аллегрова даже продала квартиру в Майами ради дома с бассейном на итальянском курорте. Певица купила особняк площадью 300 квадратных метров за €2 000 000. Богатые россияне владеют тут третью всех домов на побережье, а это около 2500 вилл. Здесь неоднократно были замечены люди из списка Forbes, к примеру олигарх Роман Абрамович и бизнесмен Олег Дерипаска, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Но еще Форте-дей-Марми известен тем, что именно тут есть недвижимость у президента Украины Владимира Зеленского.

И не просто недвижимость, а самый дорогой объект из его декларации – вилла за более чем 3 миллиона евро.

"Стране" удалось побывать внутри этого дома и сделать фото и видео.

Во дворе виллы Зеленского бассейн и веранда для завтраков на свежем воздухе, фото: "Страна"

Согласно декларации за 2018 год, Зеленский и его жена Елена в августе 2015 года начали владеть домом в Италии площадью 413 кв. м. который был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Судя по финансовой отчетности тогда за поместье чета Зе выложила 88 588 966 грн. (это 3 164 000 евро на то время).

Итальянская вилла фигурирует в декларации Владимира Зеленского за 2018 год

В самой свежей декларации президента за 2020 год, фирмой San Tommaso S.R.L. уже владеет только супруга Елена Зеленская, а дом и вовсе пропал из раздела о недвижимости.

Так выглядит вилла Зеленского в Италии с высоты птичьего полета, фото: Владислав Бовтрук, Изым Каумбаев, "Страна"

Сам Зеленский прокомментировал покупку итальянской недвижимости еще в начале предвыборной компании на пост президента: "Западную недвижимость купили из-за несовершенной банковской системы в Украине. Вложили, как только будем снимать новый фильм, эта вилла уйдет".

Под навесом можно запарковать авто, фото: "Страна"

С того момента прошло три года. И, как стало известно "Стране", президент только сейчас решил избавиться от заморской виллы. Источник из итальянского агентства по недвижимости эксклюзивно сообщил нам, что объект выставили за €4 500 000.

Внутри есть сауна и тренажерный зал, а в хозяйской спальне кровать king-size, фото: "Страна"

"Последние три года поместье, которое расположено всего в 400 метрах от моря – сдается в аренду за €12 000 в месяц. Сейчас его арендует гражданин США со своей семьей. Они там живут с июля, но уже в начале октября должны уехать", – рассказывает наш собеседник.

Журналисты "Страны" разыскали дом президента и сделали эксклюзивные кадры итальянской недвижимости Зе. Кстати, информация с адресом есть в открытых источниках. Оказалось, что вилла Зеленского расположена в самом центре Форте-дей-Марми. Тут беговые и вело-дорожки, уютные рестораны и красивые домики. А пляжи Форте-дей-Марми признаны одними из самых лучших в Италии.

Сейчас это роскошное жилье сдается в аренду, фото: "Страна"

Поместье президента Украины – это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном. В коттедже площадью 480 кв. м. два этажа. На первом – гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже расположено: четыре спальни со своими уборными. На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Также в доме есть столы для массажа.

Вилла, которую продает Зеленский, оборудована системой кондиционирования, а сигнализация и видеонаблюдение подключены к частной охранной фирме. Соответствующее уведомление мы увидели на заборе.

А еще мы получили снимки внутренних интерьеров президентских хором. Там стоит дорогая мебель и бытовая техника, а во дворе много декоративного озеленения и посажен газон. Также на территории есть навес для парковки одного автомобиля. Неподалеку от бассейна (подогрев которого сделали в прошлом году – Ред.) имеется просторная терраса, которая разделена на две зоны: обеденную и зону отдыха.

Кстати, объявления о продаже особняка Зеленского появились уже на нескольких сайтах элитной недвижимости в Италии. О стоимости по телефону не сообщают. Риелторы, которые продают данный объект, предупреждают, что информацию о цене и конечных владельцах сообщат только при личной встрече.

Напомним, как ранее сообщала "Страна" Кличко достраивает второе шале на берегу Киевского моря.