Раньше в перерыве между сессионными заседаниями народные депутаты Украины выстраивались в очередь, чтобы отобедать в парламентской столовой.

И это не удивительно, далеко ходить не надо и цены в общепите копеечные в прямом смысле этого слова. Например, вот в свежем меню салат из морковки с сельдереем стоит 26 грн, бутерброд с семгой 48 грн, паровые куриные биточки 39 грн, а яйцо вареное 8 грн.

Правда стоит отметить, что интерьеры советские, самообслуживание, отношение персонала желает быть лучше, да и выбор блюд как в санатории.

В столовой Рады редко бывают аншлаги даже в обеденное время, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Плюс тут народные избранники вечно под прицелом фотокорреспондентов и журналистов. Поесть спокойно не всегда получается. Вот, судя по всему, политики и облюбовали новое место для перекусов. «Страна» разыскала это заведение неподалеку ВР. Это итальянская кофейня Espresso Bar Illy.

Тут проводят бизнес-ланчи и просто пьют кофе в паузах между заседаниями представители всех фракций. Например, мы повстречали Николая Тищенко (СН), который ел суп пюре в компании двоих коллег. Экс-ресторатор и «ревизор» с удовольствием уплетал свой обед, значит кухня в заведении достойная.

Николай Тищенко отобедал супом в итальянском кафе, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На летней террасе прям на тротуаре улицы Грушевского за столиком с видом на Мариинский парк курила и пила кофе Елена Копанчук тоже из «Слуги народа». Она тут постоянный клиент. Часто приходит перекусить с соратниками. Ранее была замечена тут с Александром Трухиным, который попал в скандальное ДТП, и еще парой политиков.

В кафе угощают легкими закусками, салатами десертами. Выбор не большой, но есть салат Нисуаз со свежим тунцом за 195 грн, суп гаспачо с креветкой за 100 грн и морская скумбрия под ореховым соусом с кус-кусом за 150. Чашка капучино обойдется в 48 грн, а имбирный чай в 100.

Народные депутаты во время ланча в кофейне. Слева Лиза Ясько, по центру Алена Шкрум, справа Александр Трухин, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напитки можно взять на вынос. Так поступила Алена Шкрум из «Батькивщины». А Елизавета Ясько, которая прошлой осенью закрутила служебный роман с Михаилом Саакашвили, наслаждалась последними теплыми деньками за столиком на свежем воздухе.

Напомним, ранее «Страна» показывала фото кортежей двух силовиков: Баканова и Тарана.