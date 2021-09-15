Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин ездит по Киеву в кортеже из двух габаритных джипов.

По крайней мере, на выходных в правительственном квартале американский дипломат была замечена именно на BMW X5 и, судя по модификации корпуса, машине уже около 5 лет.

Следом прибыл внедорожник сопровождения не менее внушительных размеров. Речь идет о Chevrolet Suburban, аналог Cadillac Escalade. Это один из самых больших джипов на автомобильном рынке и выпускается с 1935 года. И если BMW X5 стоит порядка 2,5 миллионов гривен на сегодня у официального дилера в Украине, то вот американский SUV доставляют под заказ плюс-минус за такие же деньги.

Американку сопровождает личная охрана, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Отметим, что на двух авто были дипломатические спец номера. Они остановились прямо посреди проезжей части, пока двое охранников и сама Кристина Квин со спутником не вышли из салона.

А на прошлой недели наши фотокорреспонденты сняли кортежи двух силовиков: Ивана Баканова, главы СБУ и Андрея Тарана, министра обороны.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Кристине Квин приписали роман с Виталием Шабуниным.