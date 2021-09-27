В медиасервисе Megogo прокомментировали "Стране" причины сбоев в трансляции исторического боя украинского спортсмена Александра Усика.

Так, медиасервис еще расследует эту ситуацию и пока воздерживается от точных ответов, что же конкретно стало причиной того, что многие их клиенты не смогли посмотреть бокс.

"Мы пока продолжаем расследовать инцидент. Однозначных результатов, которыми мы могли бы поделиться, еще нет. Мы проверяем все возможные версии случившегося", - отмечают в Megogo.

На уточняющий вопрос "Страны", была ли причиной сбоя ддос-атака, о чем заявил промоутер Александра Усика, в компании прямо не ответили.

"Все, что мы можем сообщить на данный момент, в комментарии выше. Продолжаем расследовать инцидент", - уточнили в "MEGOGO".

Напомним, после полуночи в воскресенье, 26 сентября 2021 года Александр Усик на ринге в Лондоне победил теперь уже экс-чемпиона мира по боксу в самом престижном, супертяжелом весе Энтони Джошуа (Британия).

Накануне боя в Украине произошел сбой в Megogo - платформе, эксклюзивно транслирующей поединок. Просмотреть бой можно было за 29 грн при наличии подписки "Максимальная" или за 119 грн, если у человека нет какой-либо подписки. Заработало приложение только к середине боя.

Позже в Megogo принесли извинения за проблемы с трансляцией победного поединка Усик-Джошуа. В компании объяснили произошедшее техническим сбоем и обещают вернуть средства тем, кто не смог посмотреть бокс вчера.